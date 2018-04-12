Во Львове вспыхнула эпидемия кори

В ходе проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколам было установлено, что все заболевшие юноши посещали одни и те же общественные места на протяжении двух дней. Сейчас выясняются причины, проводится эпидемиологическое расследование, уточняются прививки у заболевших.

В общежитии, где проживали студенты, также проводятся дополнительные санитарные проверки.

Одновременно с ними в госпиталь 11 апреля обратились 6 человек (5 детей), из них 4 человека (3 детей). Всех их отправили в карантинное отделение. Похожий случай произошел и в Днепре. В Днепровском аграрно-экономическом университете случилась вспышка кори, после которой среди 23 студентов и троих сотрудников учреждения обнаружено 26 случаев болезни.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кировоградской области зафиксировали четыре заболевших корью.