10:38 11.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Бразилии произошло нападение на тюрьму, десятки погибших

На севере Бразилии в штате Пара группа вооруженных людей совершила нападение на тюрьму, для того, чтобы освободить заключенных.

В Бразилии произошло нападение на тюрьму, десятки погибших

Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает издание AP.

Отмечается, что злоумышленники произвели подрыв тюремной стены, после чего началась перестрелка с охранниками.

В результате погрома, погибло около 20 человек, еще четверо получили ранения.

Известно, что 19 из погибших были опознаны как заключенные и нападавшие. Также был убит один охранник.

Правоохранители изъяли у нападавших семь единиц огнестрельного оружия, включая два автомата. Из тюрьмы никому не удалось сбежать.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на севере Афганистана боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили нападение на четыре контрольные посты полиции и армии. В результате штурма погибло 17 силовиков.


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