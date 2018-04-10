10:51 10.04.2018 | Происшествия | Новости
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На Флойда Мейвезера совершено покушение

Неизвестный пытался застрелить всемирно известного боксера Флойда Мейвезера. Об этом передает AJC.

На Флойда Мейвезера совершено покушение

Сообщается, что возле отеля InterContinental Buckhead, где стоял кортеж боксера, припарковался подозрительный автомобиль, из которого через окно начал стрелять мужчина в маске. 

Сам Флойд на момент стрельбы находился в другом авто, был ранен его охранник. Его доставили в мемориальную больницу Грэди с ранением в ногу. Сразу же после перестрелки авто Мейвейзера начало движение в сторону полицейского участка, за ним последовал и стрелок, но заметив правоохранителей, транспорт скрылся в дворах частных домов. 

Сам боксер отделался испугом. В полиции уже установили номер автомобиля стрелка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. За любую информацию о местонахождении преступника Флойд пообещал крупную сумму денег.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба, четыре человека ранены.


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