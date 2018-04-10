На Флойда Мейвезера совершено покушение

Сообщается, что возле отеля InterContinental Buckhead, где стоял кортеж боксера, припарковался подозрительный автомобиль, из которого через окно начал стрелять мужчина в маске.

Сам Флойд на момент стрельбы находился в другом авто, был ранен его охранник. Его доставили в мемориальную больницу Грэди с ранением в ногу. Сразу же после перестрелки авто Мейвейзера начало движение в сторону полицейского участка, за ним последовал и стрелок, но заметив правоохранителей, транспорт скрылся в дворах частных домов.

Сам боксер отделался испугом. В полиции уже установили номер автомобиля стрелка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. За любую информацию о местонахождении преступника Флойд пообещал крупную сумму денег.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба, четыре человека ранены.