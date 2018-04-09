В Тернопольской области на трассе перевернулся автомобиль, три человека погибли - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия трое ребят погибли на месте. Еще двое парней и девушка попали в больницу. При этом девушка находится в реанимации.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, авария произошла около пяти часов утра.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочиского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасной скорости. В итоге его машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась.

На момент инцидента в автомобиле находились с водителем шесть человек. Водитель и двое пассажиров - 2001 и 1995 годов рождения, погибли на месте происшествия. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения скорая помощь увезла в больницу.

Полиция открыла по факту аварии уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аннексированном Крыму в воскресенье, 8 апреля, на переезде электричка столкнулась с микроавтобусом. По предварительным данным, погибло пять человек. Семь человек получили травмы . Медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим. Вместе с тем детей среди пострадавших нет.