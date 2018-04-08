10:52 08.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Восточной Гуте новая химатака, 70 погибших

В результате нападения с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии погибли, по меньшей мере, 70 человек.

В Восточной Гуте новая химатака, 70 погибших

Об этом сообщает BBC News. Как отмечается, число жертв с каждой минутой может увеличится. При этом представитель госдепартамента США заявил, что в данный момент их страна следит за возможным применением токсичного газа  в сирийской Думе.

Также он сообщил, что в прошлый раз применение химического оружия режимом не подлежит сомнению" и возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии.

"Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", - подчеркнул американский представитель Госдепа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе Сектора Газа произошли столкновения, в ходе которых погиб журналист Ясер Муртаджа. Известно, что на нем был надет бронежилет с надписью "пресса". Однако в потасовке он получил пуля в живот и попал в реанимацию, где спустя два часа скончался.


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