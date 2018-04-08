В Лондоне произошла кража дорогих швейцарских часов

По предварительной информации, группа неизвестных среди бела дня въехала в витрины магазинов на мопедах и стала размахивать молотками, ножами и мачете. Злоумышленники взяли в заложники продавца и потребовали от него выдать им всю кассу и самые дорогие модели швейцарских часов.

Мужчины были одеты в шлемы и черные платки, на глазах у них были темные очки. В результате нападения никто серьезно не пострадал, кроме продавца, который отделался испугом. Точная сумма ущерба не называется, однако злоумышленники утащили целый мешок с дорогими часами.

Преступную банду уже обьявили в розыск, камерам наюлюдения удалось зафиксировать номерной знак мопеда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевские правоохранители задержали двух супругов, которые стащили бронзовую плиту с одного из киевских фонтанов.