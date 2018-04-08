18:51 08.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Лондоне произошла кража дорогих швейцарских часов

В Лондоне пятеро преступников в балаклавах организовали ограбление магазина с дорогими швейцарскими часами. Об этом передает Evening Standard.

В Лондоне произошла кража дорогих швейцарских часов

По предварительной информации, группа неизвестных среди бела дня въехала в витрины магазинов на мопедах и стала размахивать молотками, ножами и мачете. Злоумышленники взяли в заложники продавца и потребовали от него выдать им всю кассу и самые дорогие модели швейцарских часов.

Мужчины были одеты в шлемы и черные платки, на глазах у них были темные очки. В результате нападения никто серьезно не пострадал, кроме продавца, который отделался испугом. Точная сумма ущерба не называется, однако злоумышленники утащили целый мешок с дорогими часами.

Преступную банду уже обьявили в розыск, камерам наюлюдения удалось зафиксировать номерной знак мопеда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевские правоохранители задержали двух супругов, которые стащили бронзовую плиту с одного из киевских фонтанов.


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