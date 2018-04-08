В Финляндии с российской цистерны вытекли 50 тысяч литров токсичных химикатов - ФОТО

В результате аварии в окружающую среды вылилось более 35 тысяч литров токсичных веществ. Как сообщает Helsingin Sanomat, ссылаясь на данные Транспортного агентства страны, вагон с химикатами принадлежит российской компании.

Авария произошла в районе города Мянтюхарью. Химикаты распространяются лесом и стекают в водоемы.

На данный момент идут работы по ликвидации последствий разлива. Они могут продолжаться до поздней ночи, -пояснили в агентстве, добавив, что сейчас из-за аварии движение поездов в районе инцидента приостановлено, а пассажиров на участке Мянтюхарью - Хилосенсалдми перевозят автобусами.

Вместе с тем Управление по вопросам безопасности Финляндии сообщило о разливе в окружающую среду 50 тысяч литво химикатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аннексированном Россией Крыма в результате столкновения автобуса с электричкой погибли пять человек, еще семеро травмировались.