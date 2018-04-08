18:33 08.04.2018 | Происшествия | Новости
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Иран захлестнула волна кибератак

В Иране группа хакеров взломала сайты правительственных министерств. Об этом передает Reuters.

Иран захлестнула волна кибератак

Сообщается, что киберпреступники атаковали национальные сети обработки данных, где вывели надпись на экраны: "Не вмешивайтесь в наши выборы". Фраза была написана на фоне американского флага жирным шрифтом. Вирусная картинка распространилась на 200 тысяч переключателей маршрутизаторов по всему миру, зацепив и 3,5 тыс правительственных коммутаторов Ирана.

По словам министра по вопросам информационных технологий Мохаммада Джавада Азари-Джохроми, все действия его ведомства на данный момент направлены на поиски источников атаки, которые, по его мнению, явно находятся в Вашингтоне. Иранским специалистам частично удалось справиться с последствиями атаки, но кабеля некоторых сетей придется поменять.

Как сообщалось в "УРА-Информ", иранское правительство опять хочет заблокировать Тelegram.


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