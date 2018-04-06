В Донецкой области подорвался мужчина

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

В правоохранительный органы приблизительно в 10:00 утра поступило сообщение о том, что в одном из домов села Опытное найден местный житель мертвым после взрывного устройства.

Как на данный момент установило следствие, пострадавшему было 46 лет. Вероятно, он мог подорваться на гранате, которой незадолго до этого вечером угрожал родному брату в пылу конфликтной ситуации.

Утром в пятницу, 6 апреля, родственник подошел к дому брата и обнаружил, что окна жилища с разбитым стеклом, а хозяин жилища мертв. В данным момент правоохранительные службы выясняют детали происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Северодонеце Луганской области в ночь на пятницу, 6 апреля, мужчина подорвал себя гранатой.