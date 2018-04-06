15:15 06.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100190687:test

В Донецкой области подорвался мужчина

В Ясиноватском районе Донецкой области обнаружили мертвое тело жителя прифронтового села Опытное. По предварительным данным, что мужчина погиб в следстии взрыва гранаты.

В Донецкой области подорвался мужчина

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

В правоохранительный органы приблизительно в 10:00 утра поступило сообщение о том, что в одном из домов села Опытное найден местный житель мертвым после взрывного устройства.

Как на данный момент установило следствие, пострадавшему было 46 лет. Вероятно, он мог подорваться на гранате, которой незадолго до этого вечером угрожал родному брату в пылу конфликтной ситуации.

Утром в пятницу, 6 апреля, родственник подошел к дому брата и обнаружил, что окна жилища с разбитым стеклом, а хозяин жилища мертв. В данным момент правоохранительные службы выясняют детали происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Северодонеце Луганской области в ночь на пятницу, 6 апреля, мужчина подорвал себя гранатой.


Поделиться
Читайте также:
 
В Луганской области водой залило дороги и подтопило мосты - ФОТО Порошенко в Германии проведет встречу со Штайнмайером Ситуацию с Холодницким оценил посол США В Харьковской области задержали двух подростков с мешком снарядов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив