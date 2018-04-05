21:32 05.04.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции разбился вертолет, два человека погибли

В департаменте Жиронда на юго-западе Франции в четверг, 6 апреля, разбился вертолет.

Во Франции разбился вертолет, два человека погибли

В результате трагедии погибли два человека. Как сообщает издание BFMTV, крушение произошло около десяти часов утра по местному времени в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак.

На борту вертолета на момент аварии находилось два человека. Они погибли еще до прибытия жандармов и пожарных.

По предварительным данным, во время полета на борту вертолета возникли технические проблемы с двигателем и он упал в виноградники. Вместе с тем издание подчеркивает, что летчик был опытный, шестидесятилетний мужчина, который неоднократно летал в этом районе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 5 апреля, утром в американском штате Невада в районе авиабазы Неллис произошла авиакатастрофа с участием истребител F-16 Fighting Falcon. Пилот самолета, персональные данные которого не разглашаются, погиб.


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