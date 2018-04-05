В Житомирской области неизвестные стреляли в депутата

Он стрелял в местного предпринимателя и депутата городского совета. В результате инцидента политик получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее ранение грудной клетки. Мужчину срочно госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в полиции.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управление Национальной полиции в области, очевидцы сообщили, что около восьми вечера на одной из улиц города слышны выстрелы. Уже на месте правоохранители установили, что в потерпевшего стреляли, когда он выходил из помещения спортивного клуба.

Неизвестный в балаклаве произвел несколько выстрелов в сторону мужчины. Скорая помощь увезла его в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинского районов Житомирской области были введены специальные меры "Сирена". По данному факту начато уголовное дело по статьям Покушение на преступление и Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 апреля в штаб-квартире Youtube произошла стрельба. По данным местной полиции, ее устроила женщина, которая впоследствии застрелилась. Представитель больницы Сан-Франциско заявил, что в результате инцидента ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.