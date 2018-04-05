16:08 05.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции произошла стрельба в университете, четверо погибших

Сегодня, 5 апреля, в турецком городе Эскишехир в результате вооруженного нападения на Анатолийский университет (Османгази) погибли четыре человека. Об этом сообщает CGTN.

В Турции произошла стрельба в университете, четверо погибших

Как отмечается, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета​​​.

К счастью, жертв среди студентов нет. Однако погибли четыре сотрудника университета, в том числе помощник декана и секретарь факультета.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов благодаря своим оперативным действиям смогли задержать стрелка. Злоумышленника доставили в отделение полиции для допроса. Кроме того, против него возбудили уголовное дело о членстве в организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Анатолийский университет — самый крупный в стране и четвертый по числу студентов в мире.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стрельба в офисе YouTube не является терактом. По данным местной полиции, ее устроила женщина, которая впоследствии застрелилась.


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