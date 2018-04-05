На Приднепровской ТЭС утром произошел пожар - ВИДЕО

По неизвестным пока причинам загорелась в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. К частью, никто из людей во время возгорания не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре на улице Гаванской Самарского района города поступила около четырех часов утра. Уже на месте пожарные установили, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров.

Через час спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. К тушению были привлечены 50 человек личного состава и десять единиц специально техники ГосЧС а области.

Сейчас причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в торговом центре "Персей для детей" в Москве произошел пожар. Возгорание произошло в среду днем, 4 апреля, в здании, расположенном на улице Малая Семеновская. Как сообщает российское Министерство чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным пожар начался на четвертом этаже торгового центра.