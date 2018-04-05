12:34 05.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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"Качели-убийцы" в Ивано-Франковске отправили на тот свет девушку

В населенном пункте Коломыя Ивано-Франковской области девочка ударилась головой об угол детской качели и умерла. Об этом передает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Инцидент произошел около села Выжний Березов Косовского района города Коломья. По предварительной информации, девушка по неострожности спрыгнула с качель раньше времени, она не успела отскочить в сторону и получила удар в голову металлическим седлом конструкции.

Погибшая была ученицей 1-го курса ПТУ №10, сейчас правоохранители разыскали ее родственников, тело потерпевшей уже передали близким. 

Недавно в области провели операцию по поиску пропавшего туриста. Поисковые работы начались около пяти часов утра, а около часу дня спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего между Гропой и горой Выход.

Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорилец Верховинского района. По предварительной информации у погибшего – 34-летнего жителя Ужгорода произошел сердечный приступ, в результате которого он скончался.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области поезд сбил мужчину.


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