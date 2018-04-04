В США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба, четыре человека ранены - ФОТО

Стреляли в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии возле штаб-квартиры компании YouTube. В результате инцидента по предварительным данным четыре человека были ранен, а один погиб.

Как сообщает BBC, после поступления информации о стрельбе на место происшествия прибыла скорая помощь. Всем раненным была оказана медицинская помощь. Их доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Вместе с тем шеф полиции Эд Барберини добавил, что еще один человек умер внутри здания после того, как выстрелил в себя. Речь идет о женщине, которая, предположительно, и устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube.

Также в полиции заявили, что им не известно об еще одном стрелке в здании. Полиция знает только об одном стрелке. Предположительно, это женщина, которая нанесла себе огнестрельное ранение, − сказал Барберини пояснив, что правоохранители обыскивают здание, "но нет информации о том, что там еще кто-то есть".

В свою очередь телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя Сан-Франциско информировал, что в больнице находятся трое пострадавших: 36-летний мужчина в критическом состоянии и две женщины в возрасте 36 и 27 лет. У них состояние тяжелое. Куда доставили четвертую жертву, пока не известно.

Полиция предупредила население, рекомендовав держаться как можно дальше от района инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 марта в США три человека были доставлены в больницу после стрельбы в школе Грейт Миллс в штате Мэриленд. Около двух часов спустя персонал и учеников эвакуировали из здания. Открывший стрельбу в школе Грейт Миллс подросток скончался в больнице от полученных ранений.