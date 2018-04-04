В Харькове в аварию попала машина "скорой помощи", погибли два человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибли два человека. Еще три человека, которые на момент аварии находились в машине "скорой помощи", получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, инцидент случился после десяти часов вечера на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города.

Скорее всего водитель автомобиля "Славута" во время движения задел Daewoo Lanos и Chevrolet, после чего выехал на встречную полосу, где и врезался в машину "скорой помощи" Renault.

От сильного удара на месте погиб погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты". Фельдшер, врач и пациент получили различные травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Египте во вторник, 3 апреля, автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек. Еще 11 пассажиров получили различные травмы.