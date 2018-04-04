15:23 04.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии третий день горит море – ВИДЕО

У берегов моря в Индонезии уже несколько дней пылает разлитое топливо пролилось, в результате инцидента погибли четыре человека.

В Индонезии третий день горит море – ВИДЕО

Как сообщает агентство Associated Press, еще один человек пропал без вести.

Отмечается, что авария произошла на выходных, но в портовом городе Баликпапан на острове Борнео до сих пор сохраняется режим чрезвычайного положения.

Известно, что горючее разлилось на 12 кв км вокруг порта. Предполагается, что разлилось судовое топливо, бухта теперь похожа на бензоколонку.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины и местной полиции провели операцию по задержанию военного офицера, который воровал топливо из собственной части.


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