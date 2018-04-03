12:41 03.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги – ФОТО

В ночь на третье апреля, в Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги – ФОТО

По словам правоохранителей, около трех ночи поступил сигнал о взрыве в магазине, расположенном на улице Астрономической. Предполагается, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено в середину банкомата сквозь лоток выдачи денег.

Неизвестные завладели денежными средствами, сумма на данный момент устанавливается. Злоумышленники тщательно подготовились к преступлению и закрасили камеры наблюдения краской.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленников.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Соединенный Штатах Америки группа хакеров украла у клиентов магазинов данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт. Часть информации была выставлена на продажу.


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