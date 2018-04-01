16:34 01.04.2018 | Происшествия | Новости
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В США в аварию попал частный самолет

В городе Санта-Паула в Калифорнии разбился пассажирский самолет. Об этом передает ABC News.

В США в аварию попал частный самолет

Сообщается, что пилот легкомоторного самолета крылом зацепился за контейнер, из-за чего было потеряно управление воздушным судном. Пилот осуществлял полет на слишком низкой высоте, что и послужило основной причиной крушения.

В результате аварии погибло два человека - пилот и его штурман. Днем ранее произошел похожий случай во Франции, где также разбился двухмоторный пассажирский самолет. Воздушный транспорт на большой скорости ударился прямо об автотрассу, при падении самолет задел дорожный светофор.

На борту частного летательного судна находилось два человека, оба скончались на месте происшествия. Спасатели считают, что вероятной версией аварии может быть воздушный антициклон, в который попал пилот самолета, из-за чего последний не справился с управлением. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в воздушном пространстве Филиппин потерпел крушение частный легкомоторный самолет.


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