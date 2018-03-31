В Израиле за решетку сели несколько главарей футбольных "ультрас" - ФОТО

Об этом передает israelinfo.

Самого Омера и его подельников приговорили к разным срокам за причинение тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, а также организации нападения на другие фанатские группировки с целью физической расправы.

Так, Асе Басано, также из главарей "Ла Фамилиа", получил 5 лет тюрьмы, Матан Шимон - 50 месяцев, Йоав Наассона - до 46 месяцев тюремного заключения. Голана обязали выплатить 100 тыс шекелей штрафа Юрию Седлецкому, которому он разбил голову молотком во время матча его команды и "Хапоэль Тель-Авив".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ФФУ выступала против использования символики ДНР-ЛНР фанатскими группировками.