12:15 30.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре возник пожар в школе

В пятницу, 30 марта, в Днепре с утра всполыхнуло подвальное помещение одной из школ города. Спецслужбы оперативно  устранили возгорание.

В Днепре возник пожар в школе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Специальная школа города Днепр № 20 размещается на улице Высоковольтной. Сообщается, что пожар возник  в школьном подвальном помещении, пока ученики еще не пришли на занятие.

Как заверет ведомство, инцидент обошелся без пострадавших. Специалисты следственно-оперативной группы Соборного отделения полиции проводят соответственные работы на месте присшествия.

В частности, в данный момент правоохранители решает вопрос об открытии производства по статье 270 Уголовного кодекса Украины, суть которой состоит в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

 Причины возгорания и прочие обстоятельства ситуации выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", двадцать рабочих из Мьянмы погибли в результате пожара в двухъярусном 50-местном автобусе, который по неизвестной причине загорелся на ходу.


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