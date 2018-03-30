В Днепре возник пожар в школе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Специальная школа города Днепр № 20 размещается на улице Высоковольтной. Сообщается, что пожар возник в школьном подвальном помещении, пока ученики еще не пришли на занятие.

Как заверет ведомство, инцидент обошелся без пострадавших. Специалисты следственно-оперативной группы Соборного отделения полиции проводят соответственные работы на месте присшествия.

В частности, в данный момент правоохранители решает вопрос об открытии производства по статье 270 Уголовного кодекса Украины, суть которой состоит в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Причины возгорания и прочие обстоятельства ситуации выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", двадцать рабочих из Мьянмы погибли в результате пожара в двухъярусном 50-местном автобусе, который по неизвестной причине загорелся на ходу.