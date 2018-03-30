В Австралии упал воздушный шар с людьми, пострадали девять человек

На момент инцидента на его борту находилось девять человек. Все они получили травмы.

Как сообщает Sidney Morning Herald, всех травмированных госпитализировали с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник. Вместе с тем ведики заверили, что травмы пострадавших не угрожают их жизни.

Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, двадцать рабочих из Мьянмы погибли в результате пожара в двухъярусном 50-местном автобусе, который по неизвестной причине загорелся на ходу.

Трагедия произошла на трассе в провинции Так. Автобус перевозил 47 гастарбайтеров Таиланд на работу неподалеку от мьянманской границы.