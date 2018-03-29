В Санкт-Петербурге загорелся Дом ленинградской торговли - ФОТО

Об этом сообщает Российская газета.

Как отметили сотрудники ГСЧС, огонь охватил отдел одежды. Кроме того, возгорание произошло на втором этаже, в помещении обгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.

Сейчас пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня.

"Посетители и персонал торгового центра - всего 60 человек - были эвакуированы на улицу", - говорится в сообщении.

К счастью, на этот раз пострадавших нет. Сейчас в здании продолжают работать пожарные, подробности произошедшего уточняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области произошел пожар в детском садике "Лесная сказка". Администрация заведения эвакуировала из помещения 93 ребенка.