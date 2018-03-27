13:32 27.03.2018 | Происшествия | Новости
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Следствие назвало основные версии пожара в Кемерово

Российские следователи назвали основные версии причин пожара, который произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Следствие назвало основные версии пожара в Кемерово

По мнению Следственного комитета, это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим - применение открытого огня. Об этом сообщил во вторник, 27 марта, председатель СК России Александр Бастрыкин на совещании у президента страны Владимира Путина.

По его словам, сейчас назначили электротехническую, строительную и техническую экспертизы. Они будут проведены в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности. Затем будет восстанавливаться причина трагедии, - добавил глава Следкома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском Кемерово, где произошел пожар в торгово-развлекательном центре " Зимняя вишня", погиб 41 ребенок. Всего в пожаре погибли 64 человека. По состоянию на утро вторника, 27 марта, опознаны 25 погибших.


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