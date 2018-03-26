13:30 26.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Менять законы после пожара в Кемерово сенаторы не планируют

Сенаторы не станут вносить изменения в законодательство после пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Менять законы после пожара в Кемерово сенаторы не планируют

Как сообщает Серебренников, они с коллегами уже не один раз рассмотрели и оценили уровень законодательной базы и требований пожарной безопасности.

По мнению специалистов, в плане законов все требования к безопасному пребыванию людей указаны. Сотрудники Совета Федерации сочли их достаточными и в некоторых случаях даже избыточными.

Сенатор заявил, что согласно итогам большого количества проверок, в некоторых ситуациях требования заведомо не соблюдаются хозяйствующими субъектами, владельцами объектов и обслуживающим персоналом.

Как подвел итог Серебренников, нет вместо внесения дополнений в законодательство, необходимо устанавливать порядок, при котором все эти требования будут полностью выполняться хозяйствующими субъектами.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в результате пожара в Кемерово погибли девять детей, а 41 ребенок пропал без вести. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, однако не исключают и возможности поджога.


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