17:14 25.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре спасатели достали из канализации ребенка - ФОТО

В одном из районов Днепра в коллектор провалился маленький ребенок. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре спасатели достали из канализации ребенка - ФОТО

Инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе. Мать ребенка испугалась и пыталась самостоятельно достать свое чадо. 

Ей помогали очевидцы, которые вызвали скорую помощи и спасательные службы. Спасатели с помощью лестницы вытащили 4-годовалого мальчика. Он вместе с матерью отправился в госпиталь.

Женщине также понадобилась медицинская помощь, она несколько раз теряла сознание.

Позже выяснилось, что малыш наступил на открытый люк, который был замаскирован под снежным покровом. Как и почему люк оказался без крышки неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Днепр на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского провалился асфальт, в результате чего образовалась дыра шириной в полосу трех метров.


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