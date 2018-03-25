В Днепре спасатели достали из канализации ребенка - ФОТО

Инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе. Мать ребенка испугалась и пыталась самостоятельно достать свое чадо.

Ей помогали очевидцы, которые вызвали скорую помощи и спасательные службы. Спасатели с помощью лестницы вытащили 4-годовалого мальчика. Он вместе с матерью отправился в госпиталь.

Женщине также понадобилась медицинская помощь, она несколько раз теряла сознание.

Позже выяснилось, что малыш наступил на открытый люк, который был замаскирован под снежным покровом. Как и почему люк оказался без крышки неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Днепр на перекрестке улиц Гоголя и Паторжинского провалился асфальт, в результате чего образовалась дыра шириной в полосу трех метров.