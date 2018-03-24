08:00 24.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одещине зафиксировали вспышку АЧС

В Одесской области в поселке Саврань и Полянецкое ветеринары вынуждены были ликвидировать поголовье свиней из-за вспышки АЧС. 

На Одещине зафиксировали вспышку АЧС

Об этом передает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

При проведении очередных профилактических работ в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз у нескольких свиней было обнаружено заболеваемость африканской чумой.

Руководство противоэпизоотической комиссии решило приступить к ликвидации очагов заболевание, создать зоны защиты для здоровых свиней и начать надзор над оставшимся поголовьем. Часть животных временно поселили в карантинную зону, где за ними будет установлен специальный уход.

Количество забитых животных не сообщается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за последние 11 месяцев 2017 года единственной страной-импортером украинского живца свиней была Грузия.


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