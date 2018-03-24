Лемуры спровоцировали жителя Мариуполя к драке с охранниками зоопарка

По предварительной информации, мужчина начал засовывать пальцы в вольер с лемурами. Животные моментально отреагировали на внешнее вторжение в их фауну. Один из млекопитающих откусил посетителю палец.

Пострадавший начал вопить и оскорблять сотрудников зоопарка, мол это они не доглядели за животным, хотя предупреждающие таблички ясно указывали, что соваться к лемурам запрещено.

Тогда дебошир решил сам отомстить зверью и выхватил травматический пистолет. На место происшествия прибыли охранники зоопарка, которые скрутили хулигана. Одному из охранников разбили голову, в другого стреляли из пневматического оружия.

Мужчину задержали, позже выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Британии неравнодушные зоозащитники спасли самку серого тюленя, на шее которого застряла фризби.