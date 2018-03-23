На юге Франции после захвата супермаркета погибли минимум три человека

По сообщениям местных средств массовой информации, одной из жертв захвата мог быть мясник, который работал в супермаркете Super U.

Позже СМИ уточнили, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете, а именно, вероятнее всего, боец французкого спецназа и владелец автомобиля, на котором злоумышленник приехал в магазин.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", захваченных в заложники людей коммуны Треб, расположенной в департаменте Од на юге Франции, освободили правоохранительные службы. По словам мэра коммуны Треб Эрика Менасси, в помещении супермаркета остались неизвестный преступник и полицейский. Злоумышленник сообщил, что он числиться в террористической группировке "Исламское государство". Полицейский спецназ начал операцию по освобождению заложников.