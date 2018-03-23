19:30 23.03.2018 | Происшествия | Новости
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На юге Франции после захвата супермаркета погибли минимум три человека

На юге Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Super U, взяв посетителей в заложники, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает BFMTV.

На юге Франции после захвата супермаркета погибли минимум три человека

По сообщениям местных средств массовой информации, одной из жертв захвата мог быть мясник, который работал в супермаркете Super U.

Позже СМИ уточнили, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете, а именно, вероятнее всего, боец французкого спецназа и владелец автомобиля, на котором злоумышленник приехал в магазин.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", захваченных  в заложники людей коммуны Треб, расположенной в департаменте Од на юге Франции, освободили правоохранительные службы. По словам мэра коммуны Треб Эрика Менасси, в помещении супермаркета  остались неизвестный преступник и полицейский. Злоумышленник сообщил, что он числиться в террористической группировке "Исламское государство". Полицейский спецназ начал операцию по освобождению заложников.


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