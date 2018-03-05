15:58 05.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области легковушка столкнулась с фурой, есть жертвы – ФОТО

Под Одессой на Киевской трассе неподалеку Клеверного моста, произошло смертельное ДТП с человеческими жертвами. Об этом сообщает Думская.

В Одесской области легковушка столкнулась с фурой, есть жертвы – ФОТО

Отмечается, в направлении Одессы двигался грузовой автомобиль DAF. Следом за ним с превышением скорости шел Volkswagen Golf, который врезался в фуру.

От сильного удара, водитель легковушки погиб на месте. Volkswagen пришлось доставать из-под грузовика с помощью спецтехники.

Предварительно установлено, что кроме погибшего водителя, в машине никого не было. Предполагается, что он работал таксистом – в салоне нашли шашечки. Полиция не исключает, что гражданин уснул за рулем.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в столиц грузовик врезался в столб. К счастью, никто из людей сильно не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Академика Заболотного.


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