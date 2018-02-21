На Шри-Ланке подорвали пассажирский автобус, 19 человек пострадали

В результате инцидента пострадало 19 человек. При этом среди раненных - 12 военнослужащих. Как сообщает Reuters, ссылаясь на словам военного представителя Сумита Атапатту, взрыв прогремел непосредственно в автобусе.

На корпусе автобуса есть фрагменты взрывчатки. Полиция подозревает, что это был взрыв бомбы, - пояснил он, добавив, что сейчас проводится расследование, чтобы выяснить все подробности.

В свою очередь врачи пояснили, что в один из главных военных учебных центров в стране в городе Дияталава было доставлено 12 военнослужащих и семь гражданских лиц с ранениями различной тяжести.

Напомним, Шри-Ланка закончила 26-летнюю сепаратистскую войну в мае 2009 года, победив Тигров освобождения Тамил-Илама, которые боролись за разделение страны.

Сепаратисты обычно использовали самодельные взрывные устройства для нападения на гражданских лиц и военнослужащих во время гражданской войны, в результате которой погибло по меньшей мере 100 тысяч человек.

Как сообщал УРА-Информ, на юге острова Шри-Ланка перевернулся автобус с пассажирами. Транспорт двигался из провинции Сабарагамува в город Коломбо с 50 пассажирами в салоне. Водитель не справился с управлением на одном из поворотов дорог и автобус завалился в воду. В результате инцидента погибло два человек, еще 44 получили тяжелые ранения, в том числе и шофер автобуса.