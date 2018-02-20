В Минобороны подтвердили потери ВСУ на Донбассе

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, на луганском направлении боевики открывали огонь 23 раза, в том числе 14 из тяжелого вооружения. В результате боевых действий погибли четыре военнослужащих, семеро получили травмы и боевые ранения.

Также Гуцуляк отметил, что всех пострадавших эвакуировали в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья одного военного оценивается как тяжелое, другие пострадавшие удовлетворенно.

"В целом по нашим позициям в этом районе (участок фронта Крымское - Новотошковское) было выпущено более 150 мин и снарядов. В частности, между 23:00 и 23:30 в Крымском произошел мощный обстрел на всем Луганском направлении. Он продолжался 25 минут, в среднем боевики выпускали по 2 мины или 122-мм снаряда каждую минуту", - рассказал спикер.

Согласно недавно полученным сведениям, противники подтягивают подкрепления на передовую, в частности бронетехнику и танки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ходе презентации проекта-победителя номинации Мемориал Героев Небесной сотни заявил, что за время АТО на востоке нашей страны погибли 2,3 тыс. украинских солдат.