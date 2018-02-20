20:53 20.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100186946:Polishuk

В Кривом Роге зафиксировано землетрясение

В ночь на вторник, 20 февраля, в городе Кривом Роге Днепропетровской области произошло землетрясение.

В Кривом Роге зафиксировано землетрясение

Его магнитуда составила 3,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в области, эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров.

Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. В результате люди почувствовали подземные толчки.

Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается, - заверили в ведомстве. Вместе с тем местные жители отметили, что этой ночью по меньшей мере в двух районах города был ощутимый подземный толчок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле прошлого года в Кривом Роге также ощущалось землетрясение магнитудой 4,1 балла.

Поделиться
Читайте также:
 
В Индонезии началось извержение вулкана - ВИДЕО Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса Нацбанк на среду опустил курс гривны 50-летняя Тони Брекстон снова выходит замуж - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив