В Кривом Роге зафиксировано землетрясение

Его магнитуда составила 3,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на информацию главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в области, эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров.

Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. В результате люди почувствовали подземные толчки.

Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается, - заверили в ведомстве. Вместе с тем местные жители отметили, что этой ночью по меньшей мере в двух районах города был ощутимый подземный толчок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле прошлого года в Кривом Роге также ощущалось землетрясение магнитудой 4,1 балла.