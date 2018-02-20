В Иране автобус наехал на отряд полицейских - ФОТО

Отмечается, что в результате наезда три стража порядка погибли, еще семеро пострадали.

Инцидент произошел возле полицейского участка, у которого собрались протестующие, чтобы потребовать освобождения одного из членов общины.

Мужчину, который находился за рулем транспортного средства, задержали. Сейчас местная полиция старается взять ситуацию в районе под контроль.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль сбил женщину с ребенком. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия. Двухлетнего ребенка скорая помощь увезла в больницу.