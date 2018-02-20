Из-за авианалета в Сирии погибли около 100 человек

Глава SOHR Рами Абдель Рахман заявил, что интенсивность бомбежки и артударов по Восточной Гуте свидетельствует о том, что атака была подготовлена сирийским правительственными войсками. Предполагается, что таким образом они расчищают себе дорогу для наземного наступления.

По информации правозащитников из Сирийского наблюдательного совета по правам человека, среди погибших есть женщины и дети.

В свою очередь в гуманитарной организации "Белые каски" сообщили, что число жертв превышает 100 человек, еще около 300 получили ранения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по сирийскому городу Идлиб правительственная авиация совершила бомбардировку. Сообщается, что в течении текущей ночи ВВС более десятка раз совершали налеты по территории, которая находится подохраной "белых касок" и воюющими сторонома признана зоной деэскалации конфликта.