На Закарпатье задержали воровку

По предварительной информации, женщину удалост задержать в городе Свалява, где подозреваемая пыталась сдать ворованный ноутбук в ломбард. После допроса и идентификации личности преступницы выяснилось, что женщина является жительницей города Желтые Воды Днепропетровской области, которая недавно вышла с отдаленных мест и проходила курс реабилитации и приспособления к мирной жизни.

Женщина прокралась в одно из учебных заведений города Мукачево, где пошарпалась покарманам учеников и захватила учительской ноутбук и кошелек из преподавательского кабинета. Все личное имущество правоохранители уже вернули пострадавшим. За совершенное преступление Мукачевский горрайонный суд назначил женщине лишение свободы на срок до двух лет без права досрочного освобождения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Кропивницким охранник супермаркета убил посетителя за кражу.