В Польше украинец фурой въехал в комнату, где спали дети - ФОТО

При этом машина остановилась за метр до спящих детей. Как сообщает издание Dzennik Wschodni, за рулем фуры находился гражданин Украины. 47-летний украинец был трезвым и по-видимому, засну за рулем.

Грузовик съехал с дороги, протаранил ограждение и врезался в дом. Фура повредила стену в комнату, где спали трое детей в возрасте год, четыре года и 11 лет. К счастью ник то из них не пострадал, вместе с тем дом больше непригоден для жизни.

Сам водитель был госпитализирован. Сейчас полиция расследует обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичном шоссе на улице Заболотного водитель фуры не справился с управлением влетел в столб. По предварительной информации, фура двигалась со стороны столичного шоссе, а затем резко повернула в правую сторону и врезалась в столб. В результате аварии кабина с водителем отлетела на 20-30 метров от место происшествия и смяла за собой три автомобиля.