Полиция рассматривает несколько версий причин катастрофы Ми-8 - ФОТО

Это наличие большого количества авиационного горючего и конструктивные элементы. Такое мнение сегодня утром в эфире одного из украинских телеканалов высказал начальник дежурной смены оперативного центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Максим Маршев.

Он также пояснил, что уже по факту открыто уголовное дело и полиция рассматривает несколько версий причин катастрофы, в частности, пилот или врезался в линию электропередач, которая здесь проходит, или - и это главная версия - она связана с телебашней, которая стоит рядом.

К земле она крепится несколькими металлическими тросами, вертолет мог их зацепить. Следователи изъяли для изучения бортовой самописец и сейчас его изучают, - пояснил он, добавив, что полет выполняли сотрудники частной компании "Украинские вертолеты", на борту находили четыре человека: командир, второй пилот и бортинженеры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером, 25 января, в городе Кременчуг Полтавская область разбился вертолет Ми-8. Все члены экипажа и пассажиры, которые находились на борту вертолета Ми-8 погибли.