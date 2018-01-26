10:52 26.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100185048:Polishuk

Полиция рассматривает несколько версий причин катастрофы Ми-8 - ФОТО

Причиной крушения вертолета Ми-8 в четверг вечером, 25 января, в Кременчуге, могли стать два фактора.

Полиция рассматривает несколько версий причин катастрофы Ми-8 - ФОТО

Это наличие большого количества авиационного горючего и конструктивные элементы. Такое мнение сегодня утром в эфире одного из украинских телеканалов высказал начальник дежурной смены оперативного центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Максим Маршев.

Он также пояснил, что уже по факту открыто уголовное дело и полиция рассматривает несколько версий причин катастрофы, в частности, пилот или врезался в линию электропередач, которая здесь проходит, или - и это главная версия - она связана с телебашней, которая стоит рядом.

К земле она крепится несколькими металлическими тросами, вертолет мог их зацепить. Следователи изъяли для изучения бортовой самописец и сейчас его изучают, - пояснил он, добавив, что полет выполняли сотрудники частной компании "Украинские вертолеты", на борту находили четыре человека: командир, второй пилот и бортинженеры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером, 25 января, в городе Кременчуг Полтавская область разбился вертолет Ми-8. Все члены экипажа и пассажиры, которые находились на борту вертолета Ми-8 погибли.

Поделиться
Читайте также:
 
В Польше взорвался газопровод , 20 человек эвакуировали - ФОТО Волкер уверен, что конфликт на Донбассе можно остановить за год Кортеж президента США сбил в Давосе полицейского На Филиппинах из-за вулкана эвакуировали 90 тысяч человек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив