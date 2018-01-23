09:23 23.01.2018 | Происшествия | Новости
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Центр Лондона перекрыт из-за утечки газа

В центре Лондона в районе Вестминстер из-за утечки газа эвакуировали почти 1,5 тыс. человек из ночного клуба и гостиницы. Об этом передает издание BBC.

Центр Лондона перекрыт из-за утечки газа

Предварительно установлено, что спасатели обнаружили разрыв газовой магистрали, что привело к высокому уровню газа в воздухе.

Также сообщается, что в связи с утечкой газа на улице Strand эвакуировали часть коммерческих организаций в качестве меры предосторожности. Кроме того, на данный момент закрыта железнодорожная станция Charing Cross.

Предполагается, что работа транспортного узла должна возобновиться до 10:00 по местному времени.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в результате взрыва газа в жилом доме в центре бельгийского Антверпена погибли два человека. Их тела спасатели достали из-под обломков дома. Еще 14 человек получили ранения.

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