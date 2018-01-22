На Донбассе в шахте взорвался метан, пострадали восемь шахтеров

В результате инцидента пострадали восемь шахтеров. Как сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, все пострадавшие получили ожоги различной степени.

Скорая помощь увезла пострадавших в Краматорскую больницу. По данным глава области, взрыв прогремел после четырех часов дня.

При этом в это время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке - 37. Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке десять приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия, - добавил Жубривський

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 января 2018 на оккупированной территории Донецкой области в городе Ждановка на ОАО "Шахта Ждановская" произошел взрыв, в результате происшествия погибли два человека. На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших горняков подняли на поверхность, другие вышли самостоятельно. Взорвалась метановоздушная смесь.