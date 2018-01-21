Во Франции предотвратили попытку теракта

Сообщается, что мужчина был вычислен через социальные сети, где постоянно публиковал подозрительные материалы по изготовлению взрывчатки в домашних условиях, а затем разместил видео, на котором он дает клятву "Исламскому государству". Мигрант на видеозаписи пообещал отомстить неверным во Франции. Он был захвачен сотрудниками Главного управления внутренней безопасности в минувший вторник в районе города Ним.

Правоохранители и жандармы провели тщательный обыск его квартиры, где были найдены вещества, которые используются для приготовления взрывного устройства. На данный момент Парижский суд готовит избрание террористу меры пресечения.

Ранее президент страны Эммануель Макрон в своей недавней речи заявил о том, что Европа столкнулась с постепенным уменьшением роли США, как гаранта стабильности, и, одновременно, усилением угрозы террористических атак.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие два года правительство Макрона разрешит официальный въезд 10 тыс беженцам из неевропейских стран.