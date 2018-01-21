10:50 21.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Калифорнии разбился военный вертолет

Американский военный вертолет марки Apache разбился во время проведения военных учений в штате Калифорния. Об этом передает Fox News.

В Калифорнии разбился военный вертолет

 Инцидент произошел в военном гарнизоне группировки Форт Ирвин. По предварительной информации, воздушное судно выполняло ряд тренировочных маневров, в ходе которых пилот не справился с управлением и транспорт начал стремительно снижаться. В результате крушения вертолета погибло два человека - пилот и его помошник. Другие участники тренировочной миссии не пострадали.

По неизвестной пока причине оно упало, в Пентагоне покамест не прокомментировали данный инцидент. Причины аварии устанавливаются.

Ранее на юге Афганистана в результате падения американского военного вертолета, один человек погиб и шестеро пострадали. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском городе Хьюстон штата Техас в аварию попал вертолет, на котором находились зимбабвийские оппозиционеры.

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