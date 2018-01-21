Турецкие силы подверглись атаке с территории Сирии

Сообщается, что огонь велся в территории Сирии. В результате ракетной атаки было повреждено два здания и один магазин. Суммы нанесенного ущерба покамест не уточняются. В генштабе турецких военных утверждают, что обстрел провели террористические курдские формирования.

Напомним, что официальная Анкара объявила о начале военной операции против курдов на юге-востоке страны, а также приграничных сирийских территориях под названием "Оливковая ветвь". Военная операция Турции в сирийском Африне, контролируемом курдами, началась «де-факто» с трансграничного обстрела. При этом никакие Турецкие подразделения пока в регион не входили.

Атаке подверглись 108 из 113 районов города. Турция активно применяет ВВС и тяжелую артиллерию в ходе операции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.