15:49 20.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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За прошедшие сутки в Украине было убито пять человек

В Национальной полиции заявили о раскрытии всех пяти убийств, которые произошло в ночь на 20 января. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

За прошедшие сутки в Украине было убито пять человек

Статистика убийств по Украине следующая: два убийства произошло на Одесской, по одному - в Донецкой, Запорожской и Киевской областях. Так, в Запорожской области произошел семейный скандал, на почве которого мужчина убил свою супругу, а затем и сам повесился. Стало известно, что у мужчины было несколько судимостей. В Киевской области женщина зарезала своего собутыльника в состоянии алкогольного опьянения. Он умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

В Донецкой области правоохранители провели задержание 21-летнего местного жителя, который зарезал своего товарища, жителя Славянска. В Одессе в больницу медики доставили 34-летнего местного жителя. В его теле было обнаружено несколько ножевым ранений, подозреваемого 25-летнего жителя задержали. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в стрип-клуб Dolls на улице Большой Васильковской в Киеве, ворвались около десяти неизвестных и открыли стрельбу.

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