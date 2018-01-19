08:32 19.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Узбекистане на шахте произошел обвал, под завалами оказались 20 золотоискателей

В Узбекистане в четверг вечером, 18 января, на заброшенной золотодобывающей шахте произошел обвал.

В Узбекистане на шахте произошел обвал, под завалами оказались 20 золотоискателей

В результате инцидента один нелегальный копатель погиб. На данный момент около 20 золотоискателей остаются под завалами.

Как сообщает полиция Самаркандской области, около 30 нелегальных золотодобытчиков удалось выбраться из шахты самим. В полиции также рассказали, что шахта ранее принадлежала государственному Навоискому горно-металлургическому комбинату. Ожднако сейчас там работают нелегально.

Местные жители сначала сами пытались спасти пострадавших и не обращались в полицию, поскольку добыча золота из заброшенной шахты нелегальна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в оккупированной российскими войсками городе Макеевка Донецкой области 27 ноября 2017 года, произошел обвал на шахте "Ясиновская-Глубокая". В результате инцидента под завалами оказались два горняка.

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