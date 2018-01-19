На День Соборности в центре Киева ограничат движение

Об этом сообщает пресс-служба городской власти.

В частности, такое решение принято из-за ряд мероприятий, которые запланированные в этот день. К примеру, запланирована церемония торжественного возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому с участием руководства государства и города.

"Движение перекроют с 11:00 до 12:00 от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой в ​​обоих направлениях", - говористя в сообщении.

При этом на мосту имени Патона 22 января состоится акция "День Соборности Украины", а на тротуарной части улицы Крещатик (от Европейской площади до Бессарабской площади) будет Всеукраинская казначейская акция "Объединим Украину".

Кстати, ко Дню Соборности в музеях и библиотеках города откроют экспозиции по истории Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которые расскажут о том, какую роль они сыграли в процессе обретения Украиной независимости.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Крещение безопасность в Украине будут обеспечивать 12 тысяч полицейских.