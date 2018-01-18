21:15 18.01.2018 | Происшествия | Новости
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В России из-за пожара на нефтепроводе загорелись дома - ВИДЕО

Под российским Саратовом в четверг вечером, 18 января, прорвало нефтепровод.

В России из-за пожара на нефтепроводе загорелись дома - ВИДЕО

В итоге нефть загорелась, после чего огонь перекинулся на частные дома в селе Красноармейское. Как сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели из горящих домов эвакуированы 12 человек. К счастью, никто из людей не пострадал.

Сейчас прибывший на место пожарный расчет занимается тушением домов, один из которых уже потушен. Полиция продолжает эвакуировать жителей села.

На данный момент над ликвидацией возгорания работают 65 человек и 20 единиц техники. При этом огонь уже распространился на тысячу квадратных метров.

По словам пресс-секретаря Транснефти Игоря Демина, на данный момент прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена.

Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 километра, - пояснил он, добавив, что из-за бросового огня произошло возгорание в результате загорелось два дома.

Вместе с тем угрозу попадания нефти в Волгу, которая протекает недалеко, в компании считают маловероятной, так как толщина льда сейчас составляет 15 сантиметров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря в Ливии произошел крупный пожар на нефтепроводе.

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