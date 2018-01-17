Во Львове угарным газом отравились дети-спортсмены из столицы

В ночь на среду, 17 января, во Львове угарным газом отравились восемь человек.
Среди погибших пятеро детей. Все они были членами детской спортивной команды из Киева. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, около четырех часов утра в больницу поступило сообщение, что в доме на улице Железнодорожная отравились угарным газом восемь человек.
В частности, отравились один ребенок 2007 года рождения, один - 2008 года рождения, трое детей - 2009 года рождения. Также пострадали три человека 1974, 1978 и 1982 годов рождения соответственно. Один из взрослых от госпитализации отказался.
Сейчас полиция устанавливает причины отравления.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Золочеве Львовской области, в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома отравились угарным газом сразу три человека. При этом среди пострадавших - один ребенок.