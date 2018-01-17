В Хьюстоне из-за непогоды отменено более 900 авиарейсов

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий оброзовались многочисленные задержки в аэропортах. В частности, отменили прибывающие и вылетающие рейсы в аэропорту имени Уильяма П. Хобби и в международном аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа буша.

Кроме того, в дорожно-транспортных происшествий зафиксировано 278 инцидентов. При этом отмечается, что 104 из них были серьезными.

Соглансо словам Фрэнка Чакчио, координатора по управлению чрезвычайными ситуациями в аэропортах Хьюстона, почти тысяча рейсов были отменены в двух крупных аэропортах. Вместе с тем более 8 тысяч зданий остались без электроэнергии.

К сожалению, от переохлаждения погиб один бездомный.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Чехии снегопады парализовали движение транспорта на дорогах. По крайней мере, два человека получили травмы. Чешский гидрометцентр предупредил, что снегопады ожидаются в среду в шести из 14 регионов страны, преимущественно в восточной Чехии.