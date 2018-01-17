На Житомирщине автобус столкнулся с лесовозом, шесть человек пострадали - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть пассажиров автобуса. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальнй полиции в Житомирской области, авария произошла на автодороге "Киев-Чоп" возле села Анеты Новоград-Волынского района.

34-летний водитель автобуса Setra, двигаясь в направлении Житомира, не справился с управлением. В итоге его машина врезалась в прицеп лесовоза "ЗИЛ", за рулем которого находится 43-летний местный житель.

При этом он ехал впереди в попутном направлении. От удара из грузовика начали высыпаться деревянные бревна, некоторые из них протаранили лобовое стекло автобуса и влетели вглубь салона.

На момент инцидента в автобусе находилось 38 пассажиров. В результате каретами "скорой помощи" шесть человек были доставлены в Новоград-Волынскую больницу для оказания медицинской помощи.

Врачи диагностировали у пострадавших ушибы, ссадины, резаные раны и другие травмы и назначено амбулаторное лечение. При этом 56-летнюю женщину, жительницу Тернопольской области, госпитализировали с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, контузия левого глаза.

Все пострадавшие - жители Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 16 января, иномарка врезалась в опору моста. По предварительным данным водитель не справился с управление. В результате аварии погиб один человек.